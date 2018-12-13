2018-12-13T14:52:05+03:00
Общество

В «Гармонии» стартовали продажи квартир за 550 тысяч рублей

Новый формат жилья в районе близ Ставрополя ориентирован на молодежь, предпочитающую жить самостоятельно
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В "Гармонии" стартовали продажи смарт-квартирВ "Гармонии" стартовали продажи смарт-квартир
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Жилой район «Гармония» вблизи Ставрополья активно развивается, прирастая новыми улицами и кварталами.

На днях Строительная группа «Третий Рим» заявила о старте продаж смарт-квартир в новом квартале. Стоимость смарт-квартир, независимо от этажа, составляет в настоящее время 550 тысяч рублей*.

Новый формат жилья ориентирован на молодежь, предпочитающую жить самостоятельно. Жилой район «Гармония» привлекает все больше молодежи со всех регионов России. К примеру, в «Гармонию» переезжает все больше популярных блоггеров и специалистов IT-индустрии, которые предпочитают работать удаленно.

*Цена действительна с 1.12.2018 г. по 31.12.2018 г.

Г. Михайловск, ул. Александра Грибоедова, СП30. Собственник ИП Савченко П. М.. Проектные декларации на сайте tretyrim.ru. Подробности о количестве квартир, размере цен узнавайте по телефону отдела продаж и на сайте компании. Количество предложений ограничено. Строительство завершено.

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