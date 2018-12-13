Директор «Ахмата» опроверг переход Глушакова ради снижения алиментов

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-13T15:06:45+03:00

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Генеральный директор «Ахмата» опроверг переход в клуб Дениса Глушакова. Напомним, что, по слухам, что футболист собирается перейти в грозненский клуб ради снижения алиментов.

— Мы не имеем права приглашать в «Ахмат» футболистов с действующими контрактами. Денис прекрасный игрок, но у него есть действующее соглашение со «Спартаком», рассчитанное до 2020 года. Обсуждать его трансфер я сейчас не готов, — сообщил гендиректор грозненцев Ахмед Айдамиров.

Напомним, что в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что Денис угрожает своей бывшей супруге переходом в «Ахмат». При этом новость не была голословной — в сети появилось аудиозапись с голосом, очень похожим на голос полузащитника сборной России. В ней неизвестный заявлял, что может перейти в грозненский клуб, где его официальная зарплата будет всего лишь 30 тысяч рублей. После этого неизвестный предлагал собеседнику посчитать, насколько крохотными будут алименты.

Официальных заявлений по резонансной теме от руководства «Спартака» или представителей самого Глушакова не поступало.