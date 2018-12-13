2018-12-13T15:06:45+03:00
Спорт

Директор «Ахмата» опроверг переход Глушакова ради снижения алиментов

Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Дарья Глушакова с супругом Денисом и дочкамиДарья Глушакова с супругом Денисом и дочкамиФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Генеральный директор «Ахмата» опроверг переход в клуб Дениса Глушакова. Напомним, что, по слухам, что футболист собирается перейти в грозненский клуб ради снижения алиментов.

— Мы не имеем права приглашать в «Ахмат» футболистов с действующими контрактами. Денис прекрасный игрок, но у него есть действующее соглашение со «Спартаком», рассчитанное до 2020 года. Обсуждать его трансфер я сейчас не готов, — сообщил гендиректор грозненцев Ахмед Айдамиров.

Напомним, что в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что Денис угрожает своей бывшей супруге переходом в «Ахмат». При этом новость не была голословной — в сети появилось аудиозапись с голосом, очень похожим на голос полузащитника сборной России. В ней неизвестный заявлял, что может перейти в грозненский клуб, где его официальная зарплата будет всего лишь 30 тысяч рублей. После этого неизвестный предлагал собеседнику посчитать, насколько крохотными будут алименты.

Официальных заявлений по резонансной теме от руководства «Спартака» или представителей самого Глушакова не поступало.

Еще больше материалов по теме: «Спорт Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 36 млн рублей необоснованных начислений за газ выявили в Дагестане
Установлены личности боевиков, бросивших гранату в рогвардейцев в Назрани
В «Гармонии» стартовали продажи квартир за 550 тысяч рублей
Концерт Элджея в Ставрополе отменён
В Ставрополе на ребёнка обрушилось ветхое здание склада
По факту нападения на силовиков в Назрани возбуждено уголовное дело
Расстрел дагестанца в московском кафе попал на видео
На Ставрополье пьяный водитель устроил гонки с полицией
Чеченские энергетики вернули энергоснабжение в дома жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов
В Нальчике сотрудника СИЗО осудили условно за избиение заключенного
В Чечне 100 тысяч человек осталось без света
Боевики, бросившие гранату в полицейских в Назрани, ликвидированы
В Ессентуках нерадивый водитель сбил 9-летнего мальчика и сбежал
В парке Победы Ессентуков построят колесо обозрения и новые аттракционы
В Ставрополе водитель сбил 12-летнего мальчика
В День Конституции ессентукские «моржи» вышли на старт
Рой Джонс-младший и Фёдор Емельяненко будут сажать деревья в Дагестане
В КЧР двое полицейских разбились в аварии с броневиком инкассаторов
Экс-тренер «Анжи» Вадим Скрипченко отсудил у клуба 3 миллиона рублей
Дагестанцев, поймавших выпавшего с пятого этажа ребёнка, представили к награде
Онкология или нет: в ОКДЦ Ростова-на-Дону помогут поставить точный диагноз
Ставропольская психбольница № 1 представила свою экспозицию в Ростове-на-Дону
В Дагестане рабочий погиб, упав с высоты пятого этажа
На Ставрополье водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Без воды остались два жилых дома и 16 санаториев в Железноводске