Установлены личности боевиков, бросивших гранату в рогвардейцев в Назрани

СЕГОДНЯ 16:04 2018-12-13T16:11:47+03:00

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Родственники опознали боевиков, бросивших гранату и устроивших перестрелку с сотрудниками Росгрвардии в Назрани. Об этом секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов сообщил на встрече с главой республики Юнус-Беком Евкуровым.

— Родные опознали тела убитых. Это жители Ингушетии Артаган Ахмедович Ханиев 24 лет и 31-летний охранник ТЦ «Ковчег», Муслим Тагирович Хашагульгов, — сообщил Ахмед Дзейтов.

Глава Ингушетии поручил узнать, кто из убитых оказал сопротивление и, в итоге, бросил в росгвардейцев гранату. Кроме того, полиция проведёт разъяснительные беседы с родственниками и знакомыми погибших.

Напомним, что взрыв прогремел вечером 12 декабря в торговом центре «Ковчег». По данным следствия, во время задержания молодые люди оказали сопротивление правоохранителям. У них был пистолет, переделанный из сигнального в боевой и граната РГД-5. Нападавших уничтожили ответным огнём.

Пострадавшие полицейские находятся в стабильном состоянии, однако из реанимации их ещё не выписали. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое, но удовлетворительное.