2018-12-13T16:11:47+03:00
Происшествия

Установлены личности боевиков, бросивших гранату в рогвардейцев в Назрани

Глава республики лично контролирует ход расследования
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Родственники опознали боевиков, бросивших гранату и устроивших перестрелку с сотрудниками Росгрвардии в Назрани. Об этом секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов сообщил на встрече с главой республики Юнус-Беком Евкуровым.

— Родные опознали тела убитых. Это жители Ингушетии Артаган Ахмедович Ханиев 24 лет и 31-летний охранник ТЦ «Ковчег», Муслим Тагирович Хашагульгов, — сообщил Ахмед Дзейтов.

Глава Ингушетии поручил узнать, кто из убитых оказал сопротивление и, в итоге, бросил в росгвардейцев гранату. Кроме того, полиция проведёт разъяснительные беседы с родственниками и знакомыми погибших.

Напомним, что взрыв прогремел вечером 12 декабря в торговом центре «Ковчег». По данным следствия, во время задержания молодые люди оказали сопротивление правоохранителям. У них был пистолет, переделанный из сигнального в боевой и граната РГД-5. Нападавших уничтожили ответным огнём.

Пострадавшие полицейские находятся в стабильном состоянии, однако из реанимации их ещё не выписали. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое, но удовлетворительное.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ингушетия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обвинённого в превышении полномочий замглавы администрации Дагестана отпустили домой
Сбербанк дарит новогоднее настроение людям с инвалидностью
На Ставрополье осудили адвоката, торговавшую условно-досрочными освобождениями
Скончался ещё один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Дагестане
На Ставрополье двух братьев осудили за оскорбления женщин
«Отцовский патруль» из Ессентуков признан лучшим на КМВ
Бывший гендиректор «Теплосети» Невинномысска попал под суд за взятку
Выгодное предложение для предпринимателей Пятигорска
На Ставрополье водитель иномарки насмерть сбил пешехода
В перестрелке в Дагестане ранены 4 человека
В Ставрополе открывается резиденция Деда Мороза
Дед Мороз и 50 ессентукских снеговиков зажгли огни главной елки
В четырех районах Дагестана неделю не будет света
В Ставрополе выбрали символ Нового года
Дмитрий Медведев подписал указ о создании ТОР в Дагестане
Суд Ессентуков утвердил отказ в возбуждении уголовного дела об исчезновении 27 чеченцев
Молодой парень из Ингушетии похитил возлюбленную и попал под статью
Нурмагомедов: в Дагестане проведут шесть профессиональных боёв MMA
Дагестанские инспекторы запретили турецким сосискам путешествовать по России
В КБР полицейский 12-часов избивал подозреваемого и поплатился