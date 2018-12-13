2018-12-13T17:33:10+03:00
Общество

Более 36 млн рублей необоснованных начислений за газ выявили в Дагестане

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуроры выявили более 36 млн рублей необоснованных начислений за газ за два месяца в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

- Самый крупный долг - более 422 млн рублей - имеется в Карабудахкентском районе. Только за два месяца текущего года в этом районе абонентам необоснованно начислена задолженность за газ на 36 млн рублей, - сказал представитель ведомства.

По его словам, в рамках работы по декриминализации сферы ТЭК прокуратура Дагестана выявила многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за газ.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Установлены личности боевиков, бросивших гранату в рогвардейцев в Назрани
Директор «Ахмата» опроверг переход Глушакова ради снижения алиментов
В «Гармонии» стартовали продажи квартир за 550 тысяч рублей
Концерт Элджея в Ставрополе отменён
В Ставрополе на ребёнка обрушилось ветхое здание склада
По факту нападения на силовиков в Назрани возбуждено уголовное дело
Расстрел дагестанца в московском кафе попал на видео
На Ставрополье пьяный водитель устроил гонки с полицией
Чеченские энергетики вернули энергоснабжение в дома жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов
В Нальчике сотрудника СИЗО осудили условно за избиение заключенного
В Чечне 100 тысяч человек осталось без света
Боевики, бросившие гранату в полицейских в Назрани, ликвидированы
В Ессентуках нерадивый водитель сбил 9-летнего мальчика и сбежал
В парке Победы Ессентуков построят колесо обозрения и новые аттракционы
В Ставрополе водитель сбил 12-летнего мальчика
В День Конституции ессентукские «моржи» вышли на старт
Рой Джонс-младший и Фёдор Емельяненко будут сажать деревья в Дагестане
В КЧР двое полицейских разбились в аварии с броневиком инкассаторов
Экс-тренер «Анжи» Вадим Скрипченко отсудил у клуба 3 миллиона рублей
Дагестанцев, поймавших выпавшего с пятого этажа ребёнка, представили к награде
Онкология или нет: в ОКДЦ Ростова-на-Дону помогут поставить точный диагноз
Ставропольская психбольница № 1 представила свою экспозицию в Ростове-на-Дону
В Дагестане рабочий погиб, упав с высоты пятого этажа
На Ставрополье водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Без воды остались два жилых дома и 16 санаториев в Железноводске