2018-12-13T17:33:10+03:00
Общество

Более 36 млн рублей необоснованных начислений за газ выявили в Дагестане

Михаил ЮЖНЫЙ
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Прокуроры выявили более 36 млн рублей необоснованных начислений за газ за два месяца в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

- Самый крупный долг - более 422 млн рублей - имеется в Карабудахкентском районе. Только за два месяца текущего года в этом районе абонентам необоснованно начислена задолженность за газ на 36 млн рублей, - сказал представитель ведомства.

По его словам, в рамках работы по декриминализации сферы ТЭК прокуратура Дагестана выявила многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за газ.

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