В Дагестане полицейский решил улучшить показатели и подбросил женщине наркотики

СЕГОДНЯ 09:22 2018-12-14T09:24:33+03:00

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В Дагестане полицейского офицера заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и фальсификации доказательств.

Под подозрение коллег попал сотрудник МВД. Как считают следователи, он подбросил улики человеку, совершенному не причастному к преступлению. Целью полицейского было улучшить показатели своей работы и повысить раскрываемость.

Преступление произошло 30 августа этого года. Подчиненные подозреваемого выявили в одной из аптек Хасавюрта факт продажи запрещенного лекарства. Работницу аптеки привещли в полицию, чтобы составить административный протокол.

Руководитель отдела написал протокол, так, выходило, что у нее нашли наркотики, за что полагалась уголовная ответственность. Но вскоре его противоправные действия были раскрыты коллегами.