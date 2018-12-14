2018-12-14T09:24:33+03:00
Происшествия

В Дагестане полицейский решил улучшить показатели и подбросил женщине наркотики

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Дагестане полицейского офицера заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и фальсификации доказательств.

Под подозрение коллег попал сотрудник МВД. Как считают следователи, он подбросил улики человеку, совершенному не причастному к преступлению. Целью полицейского было улучшить показатели своей работы и повысить раскрываемость.

Преступление произошло 30 августа этого года. Подчиненные подозреваемого выявили в одной из аптек Хасавюрта факт продажи запрещенного лекарства. Работницу аптеки привещли в полицию, чтобы составить административный протокол.

Руководитель отдела написал протокол, так, выходило, что у нее нашли наркотики, за что полагалась уголовная ответственность. Но вскоре его противоправные действия были раскрыты коллегами.

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