На Ставрополье чиновница нарушила антикоррупционный закон и поплатилась
Чиновницу в Степновском районе Ставрополья сняли за грубое нарушение антикоррупционного законодательства. Женщина попыталась скрыть информацию о своих доходах и лишилась работы.
Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина занимала должностьначальника архивного отдела в администрации Степновского района. Во время проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что женщина сильно «поскромничала», не указав в налоговой декларации часть своего имущества.
После этого прокурор направил в райадминистрацию представление с указанием назначить чиновнице дисциплинарное наказание. Однако в муниципалитете решили избрать максимальную меру наказания и уволить нерадивую сотрудницу.
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