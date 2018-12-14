Власти Северной Осетии решили закрыть печально известный «Электроцинк»

14 Дек. 10:06 2018-12-14T10:13:26+03:00

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Печально известный завод «Электроцинк» в столице Северной Осетии будет закрыт. Однако Уральская горно-металлургическая компания, которой принадлежит предприятие, собирается перепрофилировать его и открыть заново.

Власти Республики Северная Осетия — Алания пришли к договорённости с владельцами крупнейшего производства на территории республики. Сгоревший завод, против работы которого почти единогласно протестуют все жители региона, будет закрыт, а после — перепрофилирован. Об этом глава республики сообщил на встрече с жителями села Бирагзанг в Алагирском районе.

— Вячеслав Битаров встречался с президентом УГМК Искандаром Махмудовым и обсуждал судьбу предприятия. Завод будет перепрофилирован. Вредное производство, которое так не нравится местным жителям, будет свёрнуто, а на площадке сгоревшего завода откроют иное производство, — сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

Напомним, что 21 октября на заводе вспыхнул масштабный пожар. Пламя охватило 4,5 тысячи квадратных метров, 150 пожарным и спасателям потребовалось около 12 часов, чтобы справиться со стихией. Через два дня после пожара на главной площади города собрался стихийный митинг — жители требовали закрыть производство, по их словам, отравляющее воздух в городе. Тогда Вячеслав Битаров вышел к митингующим и пообещал решить проблему.

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