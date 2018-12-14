В Ессентуках появился «снежный» Гарри Поттер

14 Дек. 11:04 2018-12-14T11:06:33+03:00

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Полтора десятка снеговиков встречают каждый день малышей детского сада «Колосок». В отсутствии снега снежных людей дети вместе с родителями мастерили из подручных материалов.

Идею новогоднего конкурса навеял советский мультфильм «Снеговик-почтовик». Благодаря фантазии детсадовцев коллекцию снеговиков пополнили снеговик Гарри Поттер, биатлонист, моряк, шериф, джентльмен. Снеговиков стало так много, что во дворе детского сада появилась Аллея снеговиков.

Снег пока не выпал, но созданные заботливыми руками родителей снеговики радуют малышей и создают зимнее новогоднее настроение. Ну а самый лучший снеговик сегодня «поедет» на Театральную площадь Ессентуков для участия в Параде снеговиков и будет представлять «Колосок» и таланты родителей, которые создали свои «шедевры» даже в отсутствие снега.