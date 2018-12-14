Силовики начали обыски у главы Бабаюртовского района в Дагестане

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-14T11:38:59+03:00

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Утром в пятницу люди в масках начали обыски в администрации Бабаюртовского района Дагестана. Его главу Эльдара Карагишиева подозревают в крупных хищениях бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт местной школы.

Как сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» источник в правоохранительных органах республики, оперативные мероприятия начались ранним утром. В то же время силовики нагрянули в его дома в селе Бабаюрт и Каспийске.

Сообщается, что оперативники располагают информацией о причастности главы района к коррупционным схемам. По версии следствия, Эльдара Карагишиева подозревают в хищении 9,5 миллионов рублей, выделенных для проведения капитального ремонта местной средней школы.

Источник в райадминистрации подтвердил информацию.

— Да, здесь действительно полно силовиков, они проводят изъятие документов с самого утра. Самого Эльдара Гусейновича на месте нет, — сообщил собеседник, пожелавший остаться анонимным.

Также известно, что полицейским не удалось задержать самого чиновника. Он скрылся в неизвестном направлении, поэтому, временно, силовики будут работать с его заместителем по финансовым вопросам.