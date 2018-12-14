2018-12-14T11:38:59+03:00
Происшествия

Силовики начали обыски у главы Бабаюртовского района в Дагестане

Чиновника подозревают в хищении бюджетных средств на ремонте школы [видео]
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эльдара Карагишиева подозревают в крупных хищениях бюджетных средствЭльдара Карагишиева подозревают в крупных хищениях бюджетных средствФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Утром в пятницу люди в масках начали обыски в администрации Бабаюртовского района Дагестана. Его главу Эльдара Карагишиева подозревают в крупных хищениях бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт местной школы.

Как сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» источник в правоохранительных органах республики, оперативные мероприятия начались ранним утром. В то же время силовики нагрянули в его дома в селе Бабаюрт и Каспийске.

Сообщается, что оперативники располагают информацией о причастности главы района к коррупционным схемам. По версии следствия, Эльдара Карагишиева подозревают в хищении 9,5 миллионов рублей, выделенных для проведения капитального ремонта местной средней школы.

Источник в райадминистрации подтвердил информацию.

— Да, здесь действительно полно силовиков, они проводят изъятие документов с самого утра. Самого Эльдара Гусейновича на месте нет, — сообщил собеседник, пожелавший остаться анонимным.

Также известно, что полицейским не удалось задержать самого чиновника. Он скрылся в неизвестном направлении, поэтому, временно, силовики будут работать с его заместителем по финансовым вопросам.

Силовики нагрянули к главе Бабаюртовского района в Дагестане. Его подозревают в хищениях денег на ремонт школы.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве суд арестовал боевиков из Чечни, Дагестана и Ингушетии
Хабиб Нурмагомедов обошёл Макгрегора по популярности
Воспитанников «Кванториума» во Владикавказе поздравили космонавты
В Ессентуках появился «снежный» Гарри Поттер
Власти Северной Осетии решили закрыть печально известный «Электроцинк»
На Ставрополье чиновница нарушила антикоррупционный закон и поплатилась
В Дагестане полицейский решил улучшить показатели и подбросил женщине наркотики
Более 36 млн рублей необоснованных начислений за газ выявили в Дагестане
Установлены личности боевиков, бросивших гранату в рогвардейцев в Назрани
Директор «Ахмата» опроверг переход Глушакова ради снижения алиментов
В «Гармонии» стартовали продажи квартир за 550 тысяч рублей
Концерт Элджея в Ставрополе отменён
В Ставрополе на ребёнка обрушилось ветхое здание склада