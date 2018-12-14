2018-12-14T12:12:52+03:00
Происшествия

В Москве суд арестовал боевиков из Чечни, Дагестана и Ингушетии

Экстремисты просидят за решеткой до 21 января
Алена БЕЛЯЕВА
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Черемушкинский суд Москвы заключил всех семерых участников экстремистской ячейки, которые собирали с верующих мусульман деньги, уверяя, что они пойдут на помощь малоимущим и строительство мечетей. На самом деле, средства, а это 38 миллионов рублей, направлялись на финансирование террористов в Сирии.

13 декабря экстремистов задержали силовики в Чечне, Дагестане, Ингушетии и Москве. Сейчас суд заключил Саадаева, Байсарову, Мусаева, Саидову, Байсарова и Рамазанова на срок до 21 января. Обвиняемую Бабан отправить под домашний арест до 21 января

Экстремистам предъявлено обвинение по статье "Финансирование терроризма".

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