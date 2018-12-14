2018-12-14T11:55:23+03:00
Общество

Воспитанников «Кванториума» во Владикавказе поздравили космонавты

В столице Северной Осетии открылся детский технопарк
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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и воспитанница владикавказского "Кванториума"Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и воспитанница владикавказского "Кванториума"
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В торжественной церемонии открытия образовательного центра приняли участие глава РСО - Алания Вячеслав Битаров, зампред правительства республики Ирина Азимова, и. о. министра образования и науки Людмила Башарина, руководители органов исполнительной власти.

Приветствуя будущих ученых и инженеров, Вячеслав Битаров подчеркнул, что сегодня в стране особый спрос на специалистов, которых будет готовить «Кванториум». Подобные технопарки, по его мнению, направляют интересы молодого поколения на освоение профессий будущего и возрождение престижа инженерных специальностей.

- За уходящий год мы открыли ряд объектов образования - школы, детсады, спортплощадки. Но самым важным открытием считаю этот замечательный, современный технопарк, - сказал Вячеслав Битаров. - В республике идет разработка Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, но реализация приоритетных программ невозможна без достойных кадров. Выпускники наших технических вузов всегда высоко ценились в стране, успешно развивали ее промышленность и науку. Славные традиции, надеюсь, продолжат и воспитанники «Кванториума», которым в скором будущем предстоит «служить» на передовой современной науки, развивая экономику Северной Осетии и всей России. Желаю коллективу «Кванториума» успешной реализации проекта, а воспитанникам - хорошей учебы, интересных творческих открытий и смелых идей!

Глава республики отметил, что оборудование республика получила по федеральной программе, а здание было построено за счет личных средств предпринимателя Игоря Хадарцева. Вячеслав Битаров поблагодарил бизнесмена за доброе дело на благо Северной Осетии.

Необычное видеопоздравление пришло в «Кванториум» прямо с борта Международной космической станции - космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Сергей Прокофьев пожелали воспитанникам успехов и достижения высоких результатов в исследовательской и творческой деятельности, а технопарку - процветания.

Наша справка

Детский технопарк «Кванториум» открыт во Владикавказе благодаря гранту, полученному Минобразования и науки РСО - Алания, и победе в федеральном конкурсе Агентства стратегических инициатив, Министерства образования и науки России и Фонда развития новых форм образования. На создание технопарка было выделено более 100 млн. рублей из федерального и республиканского бюджетов. «Кванториум» рассчитан на обучение тысячи детей в возрасте от 7 до 18 лет. Сейчас в секции уже записаны 688 воспитанников. Технопарк станет площадкой для взаимодействия с высокотехнологичными предприятиями, вузами, научными центрами республики. Кроме того, обучающиеся смогут принимать активное участие во всероссийском конкурсе «Кванториада», победители которого получат путевки в лагерь «Сириус».

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