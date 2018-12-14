2018-12-14T12:08:30+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов обошёл Макгрегора по популярности

Спортсмен возглавил топ запросов по версии Google
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным человеком в России по версии GoogleХабиб Нурмагомедов стал самым популярным человеком в России по версии GoogleФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обощёл Конора Макгрегора и стал самым популярным человеком в России по версии Google.

Популярнейший поисковой сервис опубликовал итоговую поисковую статистику за 2018 год. Чаще всего в 2018 году россияне искали информацию о бойце Нурмагомедове. При этом ему удалось опередить и своего оппонента Конора Макгрегора, и других медийных личностей. Например, на почётном втором месте расположилась невеста, а потом и супруга принца Гарри Сассекского Меган Маркл. Третье место заняла скандальная Натя Рыбка, а на четвёртом оказался сбривший усы Павел Грудинин. Замыкает пятёрку запомнившаяся всем зрителям чемпионата мира президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. В десятку также вошли Александр Кокорин, Алина Загитова, Илон Маск, Конор Макгрегор и певица Монеточка.

К слову, согласно статистике Google, бой Хабиба и Конора стал лишь четвёртым по популярности событием. Его закономерно обогнал чемпионат мира по футболу, Зимние олимпийские игры в Пёнчхане и трагедия в Кемерово.

При этом популярность Хабибу принёс не только его бой с эпатажным ирландцем, а ещё и победа над Элом Яквинтой, подарившая стране первого в истории чемпиона UFC из России. Напомним, что и по статистике Яндекса Нурмагомедов выбился в топ, однако первое место уступил футболисту.

Напомним, что несколько месяцев назад по популярности в Instagram спортсмену удалось потеснить Тимати и взобраться на вторую строчку топа.

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