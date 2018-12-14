2018-12-14T13:24:41+03:00
Происшествия

На Ставрополье под суд пойдут сразу 23 наркоторговца

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В суд Ставрополя направлено уголовное дело в отношении 23 участников наркогруппировки, обвиняемых в серии особо тяжких преступлениях. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

По данным следствия, с марта 2013 по июнь 2016 на территории Северо-Кавказского, Центрального и Сибирского федеральных округов обвиняемые совершили 47 особо тяжких преступлений. Они незаконно продавали наркотики синтетического происхождения через интернет-магазины.

Во время расследования у членов преступной группы изъято более 11 кг наркотических средств. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обвинённого в превышении полномочий замглавы администрации Дагестана отпустили домой
Сбербанк дарит новогоднее настроение людям с инвалидностью
На Ставрополье осудили адвоката, торговавшую условно-досрочными освобождениями
Скончался ещё один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Дагестане
На Ставрополье двух братьев осудили за оскорбления женщин
«Отцовский патруль» из Ессентуков признан лучшим на КМВ
Бывший гендиректор «Теплосети» Невинномысска попал под суд за взятку
Выгодное предложение для предпринимателей Пятигорска
На Ставрополье водитель иномарки насмерть сбил пешехода
В перестрелке в Дагестане ранены 4 человека
В Ставрополе открывается резиденция Деда Мороза
Дед Мороз и 50 ессентукских снеговиков зажгли огни главной елки
В четырех районах Дагестана неделю не будет света
В Ставрополе выбрали символ Нового года
Дмитрий Медведев подписал указ о создании ТОР в Дагестане
Суд Ессентуков утвердил отказ в возбуждении уголовного дела об исчезновении 27 чеченцев
Молодой парень из Ингушетии похитил возлюбленную и попал под статью
Нурмагомедов: в Дагестане проведут шесть профессиональных боёв MMA
Дагестанские инспекторы запретили турецким сосискам путешествовать по России
В КБР полицейский 12-часов избивал подозреваемого и поплатился