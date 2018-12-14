На Ставрополье под суд пойдут сразу 23 наркоторговца
В суд Ставрополя направлено уголовное дело в отношении 23 участников наркогруппировки, обвиняемых в серии особо тяжких преступлениях. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.
По данным следствия, с марта 2013 по июнь 2016 на территории Северо-Кавказского, Центрального и Сибирского федеральных округов обвиняемые совершили 47 особо тяжких преступлений. Они незаконно продавали наркотики синтетического происхождения через интернет-магазины.
Во время расследования у членов преступной группы изъято более 11 кг наркотических средств. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения.
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