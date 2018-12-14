2018-12-14T13:24:41+03:00
Происшествия

На Ставрополье под суд пойдут сразу 23 наркоторговца

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В суд Ставрополя направлено уголовное дело в отношении 23 участников наркогруппировки, обвиняемых в серии особо тяжких преступлениях. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

По данным следствия, с марта 2013 по июнь 2016 на территории Северо-Кавказского, Центрального и Сибирского федеральных округов обвиняемые совершили 47 особо тяжких преступлений. Они незаконно продавали наркотики синтетического происхождения через интернет-магазины.

Во время расследования у членов преступной группы изъято более 11 кг наркотических средств. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк присоединился к проекту Центробанка по биометрической идентификации клиентов
В Ингушетии парень украл для женитьбы девушку
В Ессентуках продажу пиротехники взяли под контроль
Шесть человек пострадали в тройной аварии на Ставрополье
В Москве суд арестовал боевиков из Чечни, Дагестана и Ингушетии
Хабиб Нурмагомедов обошёл Макгрегора по популярности
Воспитанников «Кванториума» во Владикавказе поздравили космонавты
Силовики начали обыски у главы Бабаюртовского района в Дагестане
В Ессентуках появился «снежный» Гарри Поттер
Власти Северной Осетии решили закрыть печально известный «Электроцинк»
На Ставрополье чиновница нарушила антикоррупционный закон и поплатилась
В Дагестане полицейский решил улучшить показатели и подбросил женщине наркотики
Более 36 млн рублей необоснованных начислений за газ выявили в Дагестане
Установлены личности боевиков, бросивших гранату в рогвардейцев в Назрани
Директор «Ахмата» опроверг переход Глушакова ради снижения алиментов
В «Гармонии» стартовали продажи квартир за 550 тысяч рублей
Концерт Элджея в Ставрополе отменён
В Ставрополе на ребёнка обрушилось ветхое здание склада