2018-12-14T14:56:25+03:00
Происшествия

Шесть человек пострадали в тройной аварии на Ставрополье

Дорожные полицейские проверяют водителей на состояние алкогольного опьянения
Андрей ЗОБОВ
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Фото: УГИБДД по Ставропольскому краюФото: УГИБДД по Ставропольскому краю
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В ночь на пятницу в Кисловодске шесть человек пострадали в тройной аварии. Сотрудники Госавтоинспекции расследуют происшествие, у водителей взяты пробы крови на алкоголь.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ставрополью, крупная авария произошла около половины первого ночи 14 декабря. Злостный нарушитель правил на «Гранте» ехал по проспекту Победы в сторону улицы Ессентукской, когда врезался в «Ладу Весту». После этого «Гранту» вынесло на встречку, где в неё впечаталась «девятка».

В итоге водители трёх авто и трое пассажиров «ВАЗ-21093» попали в больницу с различными повреждениями и травмами.

В УГИБДД подчеркнули, что 31-летний водитель Гранты часто нарушал скоростной режим и частенько пренебрегал другими правилами. Его визави из «Весты» и «девятки» тоже не отличались уважением к ПДД и частенько получали штрафы. У них взяли кровь на анализы, чтобы проверить на состояние алкогольного опьянения.

По факту происшествия ведётся проверка, которая установит виновника ДТП.

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