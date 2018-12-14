В Ессентуках продажу пиротехники взяли под контроль

14 Дек. 15:21 2018-12-14T15:21:50+03:00

В Ессентуках прошел первый межведомственный рейд по местам продажи пиротехники

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Подготовка к празднованию Нового года набирает обороты, а это значит, что пиротехника выходит в лидеры по потребительскому спросу. Сотрудники пожарной безопасности, полицейские, профильные специалисты администрации курорта выехали на улицы Ессентуков с проверкой.

В ходе рейда проверено больше десятка точек на Октябрьской, Орджоникидзе, Комарова, Ермолова. Пока петарды, хлопушки, салюты, «вулканы» продают в оборудованных магазинах, торговцы «с рук», по информации проверяющих, еще не вышли на улицы курорта. Главные предметы контроля - сертификаты качества на продукцию и форма ее хранения.

Специалисты советуют покупателям, в первую очередь, обращать внимание при выборе новогоднего фейерверка на срок годности и целостность упаковки, ведь даже «огненное шоу» за 25 тысяч рублей не гарантирует безопасного запуска.

Во время первого рейда комиссия ограничилась предупреждениями и раздачей информационных листовок. В дальнейшем меры административного реагирования будут применены как к частным торговцам, так и к юрлицам.

Рейды по контролю за продажей пиротехники продлятся в Ессентуках вплоть до самого Нового года.