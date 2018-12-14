В Ингушетии парень украл для женитьбы девушку

СЕГОДНЯ 16:29 2018-12-14T16:29:40+03:00

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Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении жительницы Малгобека. Парень планировал жениться на похищенной. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

- По данным следствия, накануне около 13 часов подозреваемый на территории частного дома в Малгобеке похитил 24-летнюю местную жительницу. Против ее воли усадив в свой автомобиль, молодой человек незаконно удерживал девушку на территории Малгобекского района, - сказал собеседник агентства.

Дело заведено по статье 126 УК РФ (похищение человека). Идет расследование преступления.