В Ингушетии парень украл для женитьбы девушку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении жительницы Малгобека. Парень планировал жениться на похищенной. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.
- По данным следствия, накануне около 13 часов подозреваемый на территории частного дома в Малгобеке похитил 24-летнюю местную жительницу. Против ее воли усадив в свой автомобиль, молодой человек незаконно удерживал девушку на территории Малгобекского района, - сказал собеседник агентства.
Дело заведено по статье 126 УК РФ (похищение человека). Идет расследование преступления.
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