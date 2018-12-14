2018-12-14T17:06:38+03:00
Общество

Сбербанк присоединился к проекту Центробанка по биометрической идентификации клиентов

Внедрение передовых технологий сделает взаимодействие граждан с госорганами и банками более комфортным, быстрым и надежным
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Сбербанк присоединился к проекту Центрального банка по биометрической идентификации клиентовСбербанк присоединился к проекту Центрального банка по биометрической идентификации клиентов
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Сбербанк поддержал инициативу Центрального банка России по удаленной идентификации клиентов и запускает сбор биометрических данных для «Ключ Ростелеком» - Единой биометрической системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В рамках данной инициативы Сбербанк является агентом Единой биометрической системы. До конца года доля офисов банка, принимающих биометрические данные для передачи в ЕБС ЕСИА, составит не менее 20% - присоединение офисов происходит постепенно с целью сохранения стабильности функционала.

Елена Серова, директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка:

- Реализация совершенно нового для клиента функционала c учетом масштабов банка потребовала проведения глубокого исследования и реализации комплекса технически сложных работ по его интеграции в существующие банковские процессы и инфраструктуру. Помимо инфраструктурного тестирования, банком были применены инструменты проектирования клиентского опыта - такие, как дизайн-мышление и построение Customer Journey Map (CJM). Внедрение передовых технологий сделает взаимодействие граждан с государственными органами и банками более комфортным, быстрым и надежным.

После сдачи биометрических данных любой житель страны может пользоваться услугами банков и государственных учреждений без личного присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться в ЕСИА и сдать биометрические параметры - шаблоны лица и голоса - в уполномоченном банке. ЕСИА обеспечивает доступ граждан к порталам Госуслуг и Российской общественной инициативы.

Для получения учетной записи необходимо подтвердить личность с помощью паспорта и СНИЛС. Биометрия, как система распознавания по уникальным чертам (например, по лицу или голосу), является надежной формой защиты данных от мошенников, так как лицо и голос невозможно подделать. Кроме того, этот метод существенно сокращает время идентификации клиентов.

Данные, которые банк передает в ЕСИА, зашифрованы, надежно защищены в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и размещены в хранилище «Ростелекома».

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