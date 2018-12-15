2018-12-15T09:57:02+03:00
Происшествия

Глава Бабаюртовского района Дагестана задержан за мошенничество на 9,5 млн рублей

Чиновник украл деньги на капитальный ремонт сельской школы
Андрей ЗОБОВ
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Эльдара Карагишиева подозревают в крупных хищениях бюджетных средствЭльдара Карагишиева подозревают в крупных хищениях бюджетных средствФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Глава Бабаюртовского района Дагестана Эльдар Карагишиев задержан по подозрению в мошенничестве и подделке документов. По сведениям полиции, чиновник украл 9,5 миллионов рублей на ремонте школы.

— Прошедшие 14 декабря обыски в администрации Бабаюртовского района проходили в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве и подделке документов. Задержаны и приведены на допрос глава района Эльдар Карагишиев и начальник финансового отдела администрации, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД по Дагестану.

При этом обвинение пока официально не предъявлено. Правоохранители собирают информацию и изымают документы, которые должны подтвердить причастность чиновников к коррупционным схемам.

Сообщается, что обыски также проходили в двух домах районного главы. Силовики нагрянули в дом Карагишиева в селе Бабаюрт и в дом в Каспийске.

Расследование уголовного дела продолжается.

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