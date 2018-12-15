Глава Бабаюртовского района Дагестана задержан за мошенничество на 9,5 млн рублей
Глава Бабаюртовского района Дагестана Эльдар Карагишиев задержан по подозрению в мошенничестве и подделке документов. По сведениям полиции, чиновник украл 9,5 миллионов рублей на ремонте школы.
— Прошедшие 14 декабря обыски в администрации Бабаюртовского района проходили в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве и подделке документов. Задержаны и приведены на допрос глава района Эльдар Карагишиев и начальник финансового отдела администрации, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД по Дагестану.
При этом обвинение пока официально не предъявлено. Правоохранители собирают информацию и изымают документы, которые должны подтвердить причастность чиновников к коррупционным схемам.
Сообщается, что обыски также проходили в двух домах районного главы. Силовики нагрянули в дом Карагишиева в селе Бабаюрт и в дом в Каспийске.
Расследование уголовного дела продолжается.
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