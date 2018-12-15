2018-12-15T11:07:00+03:00
Происшествия

В КБР полицейский 12-часов избивал подозреваемого и поплатился

Оперуполномоченный попал под суд
Андрей ЗОБОВ
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Полицейский подозревается в 12-часовом избиении мужчиныПолицейский подозревается в 12-часовом избиении мужчиныФото: Ольга Крыльцова
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В Кабадино-Балкарии полицейский, 12 часов подряд выбивавший из подозреваемого признание, попал под суд. Возмездие за грубейшее нарушение закона настигло правоохранителя спустя шесть лет.

Следствие собрало доказательства преступления, произошедшего в мае 2012 года. Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Кабардино-Балкарской Республике, полицейский работал над раскрытием разбойного нападения. Найдя подозреваемого, он привёз его в участок не имея на это никаких прав. Чтобы исключить возможность документирования нарушений, он провёл мужчину в участок через задний двор и пригласил в свой кабинет.

— Не имея законных оснований для задержания потерпевшего, сотрудник полиции удерживал его в служебном помещении более 12 часов, в течение которых избивал его совместно с четырьмя лицами в масках, сопровождая избиение требованиям признаться в совершении преступления, — сообщает пресс-служба регионального СКР.

Спустя шесть лет, полицейскому предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий. Теперь следователи ищут камуфлированных друзей правоохранителя, также участвовавших в преступлении.

Депо правоохранителя передано в суд с обвинительным заключением прокуратуры. Если вину полицейского признают, он будет уволен из органов и понесёт уголовное наказание. Ему грозит от 3 до 10 лет колонии.

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