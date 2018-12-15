2018-12-15T12:59:43+03:00
Общество

Дагестанские инспекторы запретили турецким сосискам путешествовать по России

Мясопродукты должны были отправиться в Киргизию через территорию РФ
Андрей ЗОБОВ
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Сосискам не дали покататься по РоссииСосискам не дали покататься по РоссииФото: "КП" Архив
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Дагестанские инспекторы Управления Россельхознадзора по региону запретили сосискам, путешествующим транзитом в Киргизию, кататься по территории Российской Федерации. Оказалось, что у перевозчика нет нужных документов на русском языке.

Партию из 21 тонны сосисок производства турецкой фирмы «Халяль» остановили на контрольно-пропускном пункте «Яраг-Казмаляр». Фура с грузом была остановлена для досмотра, и проверку не прошла.

Оказалось, что производитель не аттестован в России. Также ветеринарный сертификат продукции оказался нетипичным, и, вероятнее всего, рассчитанным на пересечение границы с Киргизией. Были и другие нарушения: в документации не было указано место пересечения границы РФ, а в сертификате нет никакой информации на русском языке.

В итоге несчастные сосиски бездушно развернули и посоветовали путешествовать по другому маршруту. Не на территории России.

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