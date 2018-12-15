2018-12-15T13:15:12+03:00
Спорт

Нурмагомедов: в Дагестане проведут шесть профессиональных боёв MMA

Они станут подарком для гостей чемпионата мира по боевому самбо
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Хабиб Нурмагомедов станет почётным гостем чемпионата мира по боевому самбоХабиб Нурмагомедов станет почётным гостем чемпионата мира по боевому самбоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Дагестане, на чемпионате мира по боевому самбо проведут шесть профессиональных поединков в смешанных единоборствах — MMA. Такой зрелищный подарок подготовлен для гостей соревнований.

Также Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что в основной программе чемпионата мира по боевому самбо примут участие спортсмены из 15 стран. Гостями состязаний станут известнейшие бойцы — сын знаменитого тренера и члена оргкомитета соревнований, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и многократный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший. Участие Фёдора Емельяненко остаётся под вопросом, а Конор Макгрегор отказался от приглашения.

— В состязаниях примут участие полностью укомплектованные команды из 14 стран и несколько спортсменов из Турции. Кроме того, в программу чемпионата вошли шесть профессиональных боёв по правилам смешанных единоборств. В них примут участие молодые и талантливые бойцы из Европы, России и Азии, — заявил на пресс-конференции заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, что чемпионат мира по боевому самбо памяти Адильгерея Магомедтагирова состоятся 15 и 16 декабря во Дворце спорта и молодёжи имени Али Алиева в Каспийске.

Еще больше материалов по теме: «Спорт Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд Ессентуков утвердил отказ в возбуждении уголовного дела об исчезновении 27 чеченцев
Молодой парень из Ингушетии похитил возлюбленную и попал под статью
Дагестанские инспекторы запретили турецким сосискам путешествовать по России
В КБР полицейский 12-часов избивал подозреваемого и поплатился
Глава Бабаюртовского района Дагестана задержан за мошенничество на 9,5 млн рублей
Сбербанк присоединился к проекту Центробанка по биометрической идентификации клиентов
В Ингушетии парень украл для женитьбы девушку
В Ессентуках продажу пиротехники взяли под контроль
Шесть человек пострадали в тройной аварии на Ставрополье
На Ставрополье под суд пойдут сразу 23 наркоторговца
В Москве суд арестовал боевиков из Чечни, Дагестана и Ингушетии
Хабиб Нурмагомедов обошёл Макгрегора по популярности
Воспитанников «Кванториума» во Владикавказе поздравили космонавты
Силовики начали обыски у главы Бабаюртовского района в Дагестане
В Ессентуках появился «снежный» Гарри Поттер
Власти Северной Осетии решили закрыть печально известный «Электроцинк»
На Ставрополье чиновница нарушила антикоррупционный закон и поплатилась
В Дагестане полицейский решил улучшить показатели и подбросил женщине наркотики
Более 36 млн рублей необоснованных начислений за газ выявили в Дагестане
Установлены личности боевиков, бросивших гранату в рогвардейцев в Назрани
Директор «Ахмата» опроверг переход Глушакова ради снижения алиментов
В «Гармонии» стартовали продажи квартир за 550 тысяч рублей
Концерт Элджея в Ставрополе отменён
В Ставрополе на ребёнка обрушилось ветхое здание склада