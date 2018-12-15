2018-12-15T13:15:12+03:00
Спорт

Нурмагомедов: в Дагестане проведут шесть профессиональных боёв MMA

Они станут подарком для гостей чемпионата мира по боевому самбо
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб Нурмагомедов станет почётным гостем чемпионата мира по боевому самбоХабиб Нурмагомедов станет почётным гостем чемпионата мира по боевому самбоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Дагестане, на чемпионате мира по боевому самбо проведут шесть профессиональных поединков в смешанных единоборствах — MMA. Такой зрелищный подарок подготовлен для гостей соревнований.

Также Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что в основной программе чемпионата мира по боевому самбо примут участие спортсмены из 15 стран. Гостями состязаний станут известнейшие бойцы — сын знаменитого тренера и члена оргкомитета соревнований, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и многократный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший. Участие Фёдора Емельяненко остаётся под вопросом, а Конор Макгрегор отказался от приглашения.

— В состязаниях примут участие полностью укомплектованные команды из 14 стран и несколько спортсменов из Турции. Кроме того, в программу чемпионата вошли шесть профессиональных боёв по правилам смешанных единоборств. В них примут участие молодые и талантливые бойцы из Европы, России и Азии, — заявил на пресс-конференции заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, что чемпионат мира по боевому самбо памяти Адильгерея Магомедтагирова состоятся 15 и 16 декабря во Дворце спорта и молодёжи имени Али Алиева в Каспийске.

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