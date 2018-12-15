2018-12-15T14:06:12+03:00
Происшествия

Молодой парень из Ингушетии похитил возлюбленную и попал под статью

Неудачливый Ромео не смог убедить даму сердца выйти за него, и теперь ему светит до 5 лет колонии
Андрей ЗОБОВ
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Похититель надеялся убедить возлюбленную выйти за него, но затея с треском провалилась. Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»Похититель надеялся убедить возлюбленную выйти за него, но затея с треском провалилась. Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»
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В Ингушетии 23-летний парень в лучших традициях некоторых народов Кавказа украл молодую возлюбленную. Пылкий похититель не учёл элементарного — девушка его не любила. Теперь ему светит тюремный срок.

Чаще всего молодые парни на Северном Кавказе крадут девушек, с которыми по-настоящему близки. Дамы не просто не против — они ждут заветного момента, когда на их голову бережно накинут мешок и увезут в родное село возлюбленного, чтобы потребовать их руки и сердца. Но на этот раз похищенная барышня была категорически против — сколько бы парень не давал ей клятв верности, её единственным желанием было вырваться и сбежать.

В итоге горе-похитителю пришлось, волей-неволей, отпустить даму сердца. Но она этого так просто не оставила и написала заявление в полицию. Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Республики Ингушетия, по факту похищения человека возбуждено уголовное дело.

— По данным следствия, похищение произошло 13 декабря. Около полудня подозреваемый силой забрал с собой 24-летнюю девушку из её дома в городе Малгобек. Он, против воли, усадил её в свой автомобиль, а после незаконно удерживал в «тайном месте» на территории Малгобекского района республики, — сообщил пресс-секретарь.

Теперь пылкий Ромео оказался под следствием. По статье «похищение человека» ему светит до 5 лет колонии.

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