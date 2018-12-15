2018-12-15T17:05:38+03:00
Происшествия

Суд Ессентуков утвердил отказ в возбуждении уголовного дела об исчезновении 27 чеченцев

На проведении расследования настаивали правозащитники и журналисты
Андрей ЗОБОВ
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Уголовного дела о якобы убитых чеченцах не будетУголовного дела о якобы убитых чеченцах не будетФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ессентукский городской суд утвердил законность отказа в возбуждении уголовного дела по материалам издания «Новая газета». Журналисты утверждали, что 27 жителей Чеченской Республики, объявленные пропавшими без вести, были убиты.

Материалы журналистского расследования были переданы в следственное управление СКР по СКФО, однако следователь 9 раз подряд оказывал в возбуждении уголовного дела о 27 якобы погибших чеченцах. В результате правозащитники подали запрос в суд.

Они просили проверить законность решения следователя. Ознакомившись с материалами, Ессентукский суд полностью согласился с позицией сотрудника СКР.

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