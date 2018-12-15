2018-12-15T17:24:25+03:00
Экономика

Дмитрий Медведев подписал указ о создании ТОР в Дагестане

Территория опережающего социально-экономического развития появится в городе Дагестанские Огни
Андрей ЗОБОВ
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Постановлением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в городе Дагестанские Огни будет создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, или ТОР). Это позволит привлечь инвестиции свыше 4,4 миллиардов рублей.

Постановление о создании новой ТОР в Дагестане опубликовано в субботу на сайте Правительства. В нём подчёркивается, что новведения призваны повысить привлекательность города и региона для инвесторов и создать благоприятную экономическую ситуацию.

— Создание ТОР «Дагестанские Огни» снизить зависимость от градообразующей организации, разнообразить ассортимент производимой продукции, создать более 850 постоянных рабочих мест а также привлечь инвестиции свыше 4,4 миллиардов рублей, — говорится в документе.

Уже сейчас заключены соглашения с инвесторами, которые собираются разместить в Дагестанских Огнях 15 различных производств. Здесь заложат теплицы, где будут выращивать овощи, фрукты и ягоды, построят рыбоводческое хозяйство и предприятия по переработке рыбы, построят завод отделочных материалов, а также логистический центр.

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