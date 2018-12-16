В Ставрополе выбрали символ Нового года
Им стала свинка в костюме под цвет тротуарной плитки
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Конкурс по выбору символа Нового года проводила городская администрация. Обсуждали разные варианты в социальных пабликах.
- В пятерку лидеров вошли слон, веселая ель, хаски, бурундук и свинка в наряде под цвет тротуарной плитки. Она и стала победительницей. Пользователи соцсетей дали ей имя Снежка, - сообщает администрация Ставрополя.
Познакомиться с новой звездой Ставрополя можно будет на открытии главной городской елки 21 декабря на площади Ленина.