2018-12-16T13:36:21+03:00
Общество

В Ставрополе выбрали символ Нового года

Им стала свинка в костюме под цвет тротуарной плитки
Виталий КЛИМОВ
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Конкурс по выбору символа Нового года проводила городская администрация. Обсуждали разные варианты в социальных пабликах.

- В пятерку лидеров вошли слон, веселая ель, хаски, бурундук и свинка в наряде под цвет тротуарной плитки. Она и стала победительницей. Пользователи соцсетей дали ей имя Снежка, - сообщает администрация Ставрополя.

Познакомиться с новой звездой Ставрополя можно будет на открытии главной городской елки 21 декабря на площади Ленина.

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