В Ставрополе выбрали символ Нового года

СЕГОДНЯ 13:35 2018-12-16T13:36:21+03:00

Им стала свинка в костюме под цвет тротуарной плитки

Изменить размер текста: A A

Конкурс по выбору символа Нового года проводила городская администрация. Обсуждали разные варианты в социальных пабликах.

- В пятерку лидеров вошли слон, веселая ель, хаски, бурундук и свинка в наряде под цвет тротуарной плитки. Она и стала победительницей. Пользователи соцсетей дали ей имя Снежка, - сообщает администрация Ставрополя.

Познакомиться с новой звездой Ставрополя можно будет на открытии главной городской елки 21 декабря на площади Ленина.