2018-12-16T17:12:30+03:00
Общество

Дед Мороз и 50 ессентукских снеговиков зажгли огни главной елки

15-метровая новогодняя елка традиционно украшает Театральную площадь
Виталий КЛИМОВ
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15-метровая новогодняя елка традиционно украшает Театральную площадь15-метровая новогодняя елка традиционно украшает Театральную площадь
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5-метровая новогодняя елка традиционно украшает Театральную площадь. Именно это место в Ессентуках становится центром главных зимних гуляний. Сегодня новогодний марафон на курорте стартовал масштабно, ярко и весело.

-Я желаю всем провести последние дни уходящего 2018 года с пользой, воплотить в жизнь все задуманное и запастись хорошим настроением. Всем вам здоровья, семейного тепла и благополучия. А нашему курортному городу я пожелаю процветания, реализации всех проектов и хорошей погоды, которая даст всем в новогодние каникулы насладиться красотами Ессентуков,- выступил глава города Александр Некристов.

Помимо интерактивного квеста «12 месяцев:сказки оживают», развлекательной программы, большого концерта, появления Деда Мороза с помощниками, на площади подвели итоги конкурса на лучшего снеговика. Как самых важных участников 50 дебютантов привезли на специальном транспорте. Каждый экспонат был тщательно отобран- не меньше метра ростом, сделан своими руками с теплом и любовью. Из целого парада снеговиков Дед Мороз выбрал целых четыре лучших из лучших. Именно они теперь украсят центр Ессентуков.

Огни сегодня зажглись не только на ессентукской елке, но и на ярмарочных избушках. С сегодняшнего дня и до самой новогодней ночи на площади будет работать праздничный базар. Здесь несколько десятков торговых точек представили необычные подарки, украшения и продукты питания.

Городской праздник «А у нас новый год! Зима в гости зовет!» стал генеральной репетицией главного шоу 31 декабря, где долгожданным гостем станет не только волшебный Дед Мороз, но и знаменитый диджей Грув.

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