2018-12-17T08:41:03+03:00
Происшествия

В перестрелке в Дагестане ранены 4 человека

Один стрелявший задержан
Михаил ЮЖНЫЙ
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Полиция задержала одного из двух подозреваемых в стрельбе в дагестанском Хасавюрте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД в воскресенье.

- На Речном переулке в городе Хасавюрте четверо молодых людей в ходе конфликта начали стрелять друг в друга . В результате этого двое из участников получили ранения и доставлены в больницу. Стрелявшие скрылись с места происшествия, - уточнили в ведомстве.

Случайные ранения получили и двое прохожих, их также доставили в больницу. Предположительно, преступники стреляли из травматического пистолета и охотничьего ружья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям: 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ.

Сейчас идет расследование преступления. Ведется поиск скрывшихся преступников.

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