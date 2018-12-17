На Ставрополье водитель иномарки насмерть сбил пешехода

17 Дек. 10:07 2018-12-17T10:07:32+03:00

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В городе Благодарном Ставропольского края водитель иномарки сбил насмерть пешехода и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- На улице Московской неустановленный водитель сбил пешехода и уехал. В результате 30-летний пострадавший скончался на месте происшествия, - сказано в сообщении. - Помочь ему медики уже не смогли.

Родственники погибшего рассказали, что в ночное время он возвращался из гостей и шел по краю дороги. Сейчас устанавливается личность водителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительной информации, водитель ехал на автомобиле BMW X6. . Полиция просит всех очевидцев данного происшествия позвонить по телефону 02.