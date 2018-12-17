2018-12-17T13:28:55+03:00
Общество

Выгодное предложение для предпринимателей Пятигорска

Преимущества подключения к службе доставки Boxberry
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Предпринимателям Пятигорска предлагают отправлять грузы вместе с BoxberryПредпринимателям Пятигорска предлагают отправлять грузы вместе с Boxberry
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Продаете товары онлайн? Хотите повысить прибыль и расширить географию продаж? Отправляйте грузы вместе с Boxberry. Быстро, надежно и выгодно.

Boxberry - это: – Широкая география доставки: более 2200 отделений в 496 городах России. – Выгодные тарифы: стоимость доставки от 147 рублей. Деньги за выданные заказы перечисляются в короткие сроки.

Интернет-магазины, подключившиеся к Boxberry в период с 01.12.2018 по 28.02.2019, получат 3 месяца бесплатного СМС-оповещения и выгодный доступ к услуге «Быстрые деньги». Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете с 01.12.2018 по 28.02.2019 и активировать промокод ZIMA. – Удобство подключения: в личном кабинете можно оформлять экспресс-накладные и отслеживать заказы 24/7.

Сотрудничество с Boxberry открывает для интернет-магазинов новые возможности - рост продаж и получение дополнительной прибыли. Займитесь развитием своего бизнеса уже сегодня.

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