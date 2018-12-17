Бывший гендиректор «Теплосети» Невинномысска попал под суд за взятку

СЕГОДНЯ 12:04 2018-12-17T12:14:21+03:00

По сумме преступлений ему грозит до 12 лет колонии

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На Ставрополье за взяточничество и хищения перед судом предстанет бывший гендиректор ООО «Теплосеть» Невинномысска Игорь Шикин, начальник юридического отдела компании и их знакомый.

Все они стали участниками преступной схемы по вымогательству взятки. Фигурантов задержали в октябре 2017 года. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе регионального следственного управления СКР, они знали о незаконной врезке в теплосеть. Но, вместо того, чтобы оштрафовать нарушительницу, подозреваемые решили ограничиться взяткой и дело замять. Вместо 3 миллионов женщина должна была заплатить 500 тысяч рублей.

Глава «Теплосети», конечно же, не стал забирать деньги лично, а поручил вымогательство начальнику юротдела. Он договорился с нарушительницей и послал знакомого на передачу денег. В итоге все трое оказались под следствием.

Сообщается, что раскрыто и другое преступление — во время своей работы гендиректор не постеснялся своровать металлические отходы и лом, принадлежавшие компании. Их он, вместе со знакомым, сдал на 300 тысяч рублей.

Благодаря работе следователей, ущерб предприятию чиновник возместил. Им же удалось доказать причастность всех фигурантов к вымогательству взятки. Теперь бывшему главе «Теплосети» грозит до 12 лет колонии.