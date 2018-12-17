«Отцовский патруль» из Ессентуков признан лучшим на КМВ

17 Дек. 12:07 2018-12-17T12:07:40+03:00

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Ессентукская команда, представляющая школу № 10, начала свое победное шествие с визитной карточки, где представила родной город, девиз и эмблему семьи.

В игровом зале самый спортивный папа курортного города показал «класс» в забивании мяча и перепрыгивании через нудлс. В сложной борьбе прошли испытания в «Тачках» и «Прохождении болота».

Завершилась схватка сильнейших в бассейне. Здесь папы со всех курортных городов вели мяч по-ватерпольному, а мамы проплывали на скорость 25 м. Ессентукская семья Аксинюк доказала свое спортивное превосходство перед 25 соперниками и на суше, и на воде. Победители получили почетные грамоты и кубок.

Промежуточные итоги акции будут подведены на I Всероссийском форуме отцов в Екатеринбурге 19 - 20 февраля 2019 года.