На Ставрополье двух братьев осудили за оскорбления женщин
Суд приговорил двух братьев, признаных виновными в оскорблении и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Первый индицент произошёл два года назад. 24-летний ставрополец в одном из магазинов в Невинномысске высказывал в адрес незнакомой женщины оскорбительные слова, связанные с её национальностью.
Кроме того, ночью 15 ноября 2016 года возле одного из кафе Андроповского района злоумышленник вместе со своим 26-летним братом спровоцировали ссору с 25-летней девушкой и ее друзьями, оскорбив девушку.
После этого братья избили всех участников конфликта. Также один из злоумышленников взял камень и повредил им автомобиль «ВАЗ 21102», нанеся ущерб 12 тысяч рублей.
Один брат получил срок в 2 года и шесть месяцев колонии, второй - 8 месяцев колонии.
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