На Ставрополье двух братьев осудили за оскорбления женщин

СЕГОДНЯ 13:11 2018-12-17T13:11:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд приговорил двух братьев, признаных виновными в оскорблении и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Первый индицент произошёл два года назад. 24-летний ставрополец в одном из магазинов в Невинномысске высказывал в адрес незнакомой женщины оскорбительные слова, связанные с её национальностью.

Кроме того, ночью 15 ноября 2016 года возле одного из кафе Андроповского района злоумышленник вместе со своим 26-летним братом спровоцировали ссору с 25-летней девушкой и ее друзьями, оскорбив девушку.

После этого братья избили всех участников конфликта. Также один из злоумышленников взял камень и повредил им автомобиль «ВАЗ 21102», нанеся ущерб 12 тысяч рублей.

Один брат получил срок в 2 года и шесть месяцев колонии, второй - 8 месяцев колонии.