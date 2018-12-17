На Ставрополье осудили адвоката, торговавшую условно-досрочными освобождениями
На Ставрополье осудили адвоката Людмилу Чернявскую, которая обвинялась в мошенничестве. Как сообщил "Комсомольской правде на северном Кавказе" источник в правоохранительных структурах края, женщину поймали на взятке сотрудники регионального УФСБ еще в сентябре прошлого года.
Тогда Чернявская взяла 50 тысяч рублей, которые якобы должна была передать в судебные органы края. За эти деньги она обещала местной жительнице организовать условно-досрочное освобождение ее супруга, который отбывал срок в ФКУ ИК-6 УФСИН России по региону.
Суд признал Людмилу Чернявскую виновной и приговорил к штрафу в размере 300 тысяч рублей в доход государства.
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