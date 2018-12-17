Сбербанк дарит новогоднее настроение людям с инвалидностью

17 Дек. 16:08 2018-12-17T16:08:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Более половины жителей России смотрели хотя бы одну из частей кинофраншизы «Ёлки». В декабре пройдут премьерные показы новогодней комедии «Ёлки Последние».

Сбербанк по традиции выступает генеральным партнером популярной кинофраншизы, которая привлекает внимание более 70 миллионов россиян и за последние годы стала неотъемлемым атрибутом зимних праздников.

Чтобы сделать заключительную часть альманаха максимально доступной для всех категорий зрителей, Сбербанк обеспечит фильм «Ёлки Последние» тифлокомментариями, которые будут доступны в мобильном приложении «Искусство.вслух». Показы для незрячих и слабовидящих стартуют во всех кинотеатрах страны с 27 декабря 2018 года.

- Новый год - это праздник, в который люди традиционно ждут чуда, - говорит Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка. - Наш проект позволяет открыть новые возможности для людей, которые ранее не могли наслаждаться культурной жизнью. Для нас партнерство с кинолентой «Ёлки Последние» и обеспечение их тифлокомментариями - это возможность подарить зрителям праздничное настроение, а также еще один важный шаг в развитии инклюзивной культуры».

Тимур Бекмамбетов, генеральный продюсер фильма «Ёлки Последние» и создатель кинофраншизы «Ёлки» признался, что «очень рад, что незрячие люди имеют возможность стать участниками кинематографической жизни»: - Благодаря команде увлеченных людей из Сбербанка, которые делают многое для развития инклюзивной среды, незрячие люди могут слушать тифлокомментированные фильмы и получать зрительские эмоции наравне со всеми».

«Искусство.вслух» - это мобильное приложение с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих людей. Оно помогает интегрировать незрячих и слабовидящих людей в культурную жизнь, которых в России более 1 миллиона человек. Сделать доступными незрячим объекты киноиндустрии - это новый и важный шаг в развитии инклюзивного общества в России.

Напомним, что идея создания приложения появилась в 2017 года при подготовке к театральному фестивалю «Золотая маска». В создании приложения участвовали профессиональные тифлокомментаторы, которые заранее просматривали спектакли и готовили специальную целевую информацию, которая недоступна незрячим и слабовидящим людям.

Приложение доступное на устройствах, использующих операционную систему Android, после запуска синхронизируется с происходящем на телеэкране и озвучивает важные для восприятия действия сцены, описывая происходящее на экране.

Сбербанк намерен развивать приложение, увеличивая количество доступных фильмов, сериалов и спектаклей и расширять партнёрство, на текущий момент контент (сериалы для тифлокомментирования) предоставляет канал ТНТ.

На правах рекламы