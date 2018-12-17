Обвинённого в превышении полномочий замглавы администрации Дагестана отпустили домой
Бывший заместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан Исмаил Эфендиев выпущен под домашний арест. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.
Как сообщили в понедельник «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Советского райсуда Махачкалы, 15 декабря меру пресечения для подозреваемого серьёзно смягчили. Теперь, вплоть до окончания следствия, Эфендиев будет находится под домашним арестом. Чиновник будет жить в собственном доме и каждый день сможет дважды выходить на трёхчасовую прогулку: с 8 до 11 и с 16 до 19 часов.
Напомним, что заместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан Исмаил Эфендиев попал под подозрение по делу бывшего вице-премьера республики Рамазана Алиева. Последний нелегально арендовал у местного бизнесмена бронированный Mercedes S-600. А Эфендиев, превышая свои полномочия, незаконно обслуживал машину в гараже правительства региона. Таким образом бюджету нанесли ущерб в 18 миллионов,
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