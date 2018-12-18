В Дагестане бывший глава района получил срок за хищение 162 млн рублей

18 Дек. 09:11 2018-12-18T09:11:14+03:00

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Кировский районный суд города Махачкалы вынес обвинительный приговор в отношении экс-главы Кумторкалинского района Дагестана Руслана Тотурбиева. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

- С 10 ноября 2010 года по 17 января 2013 года в Кумторкалинском районе Республики Дагестан группой под руководством главы района Тотурбиева, в которую вошли сотрудники районной администрации, путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы при строительстве многоквартирных жилых домов похищены 162 млн. рублей, - уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, деньги были выделены для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Кумторкалинском районе.

Суд назначил Тотурбиеву наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии.