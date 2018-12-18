Всех задержанных в Москве ингушских студентов отпустили

18 Дек. 10:16 2018-12-18T10:16:24+03:00

Об их отчислении из вуза речи не идет

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Все ингушские студенты, задержанные 17 декабря в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Орджоникидзе в Москве, на данный момент отпущены. Об этом сообщили заместители Постоянного представителя Республики Ингушетия – Адам Бузуртанов и Адам Евлоев.

Ранее сообщалось о задержании порядка 40 студентов из Ингушетии. Кроме ингушей, были задержаны и доставлены в ОВД студенты и других национальностей, в том числе из республик Северного Кавказа.

По данным постпредства, студентов могли задержать в связи с заявлением в полицию от студента из Таджикистана, в котором он заявил, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета.

- Сейчас выясняется, действительно ли ингушские студенты были причастны к этому происшествию, - уточнили в постпредстве РИ в Москве. - Об отчислении студентов речи не идет.