Ессентукский боксер вошел в сборную России
Никита Батечко занял 3-е место на Всероссийских соревнованиях среди юниоров
Изменить размер текста:
В Санкт-Петербурге подвели итоги Всероссийских соревнований по боксу среди юниоров. За «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова» состязались 180 спортсменов со всей России.
Ессентучанин Никита Батечко, ученик спортивной школы Олимпийского резерва по единоборствам, достойно выступил на ринге. В весовой категории 91 кг боксер занял 3-е место и вошел в сборную команду России.
Уже в январе в Кисловодске пройдут учебно-тренировочные сборы, после которых Никита продолжит спортивную карьеру на международных соревнованиях.
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»