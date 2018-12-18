Ессентукский боксер вошел в сборную России

18 Дек. 10:28 2018-12-18T10:29:17+03:00

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В Санкт-Петербурге подвели итоги Всероссийских соревнований по боксу среди юниоров. За «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова» состязались 180 спортсменов со всей России.

Ессентучанин Никита Батечко, ученик спортивной школы Олимпийского резерва по единоборствам, достойно выступил на ринге. В весовой категории 91 кг боксер занял 3-е место и вошел в сборную команду России.

Уже в январе в Кисловодске пройдут учебно-тренировочные сборы, после которых Никита продолжит спортивную карьеру на международных соревнованиях.