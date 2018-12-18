На Ставрополье в ДТП с автобусом погиб человек

18 Дек. 10:58 2018-12-18T10:58:15+03:00

Еще один человек пострадал

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На Ставрополье вблизи Минеральных Вод 18 декабря произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля.

По предварительной версии, 18 декабря около 10 часов утра - на 330 километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель «ВАЗ-2110», двигаясь со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод, по непонятным причинам, выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автобусом «Кинг-Лонг».

От полученных травм на месте происшествия скончался водитель «ВАЗа», его пассажир с серьезными травмами госпитализирован в ближайшую больницу. Их личности сейчас устанавливаются.

Автобус ехал по маршруту «Пятигорск-Ставрополь». В момент ДТП в салоне находились 15 пассажиров и водитель, которые в автоаварии не пострадали. Все они сменным автобусом отправлены в Ставрополь.

На месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.