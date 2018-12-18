2018-12-18T11:49:31+03:00
Общество

В Ставрополе Дональд Дак проиграл танцевальный батл пьяным прохожим

Танцы посреди улицы попали на видео
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: youtubeФото: youtube
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В Ставрополе на видео попала интересная сценка на улице.

Возле одного из городских магазинов ростовая кукла Дональда Дак устроила танцы прямо перед входом. Дональд приглашал на танцевальный батл всех желающих.

Однако в какой-то момент к танцам подключились случайные прохожие - двое пожилых нетрезвых мужчин. Как отмечают очевидцы и авторы видео, пьяные мужчины тоже пустились в пляс. При этом танцевали прохожие так весело и задорно, что никаких шансов Донадьду не оставили, однозначно победив в батле.

А видео с зажигательным танцем в Ставрополе было опубликовано в социальных сетях, где набрало тысячи просмотров и лайков.

Дональд Дак танцует в Ставрополе.

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