В Ставрополе Дональд Дак проиграл танцевальный батл пьяным прохожим
В Ставрополе на видео попала интересная сценка на улице.
Возле одного из городских магазинов ростовая кукла Дональда Дак устроила танцы прямо перед входом. Дональд приглашал на танцевальный батл всех желающих.
Однако в какой-то момент к танцам подключились случайные прохожие - двое пожилых нетрезвых мужчин. Как отмечают очевидцы и авторы видео, пьяные мужчины тоже пустились в пляс. При этом танцевали прохожие так весело и задорно, что никаких шансов Донадьду не оставили, однозначно победив в батле.
А видео с зажигательным танцем в Ставрополе было опубликовано в социальных сетях, где набрало тысячи просмотров и лайков.
Дональд Дак танцует в Ставрополе.
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