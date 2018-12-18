В КБР двое воров украли железа на 100 тысяч рублей
14 декабря этого года в полицию по Чегемскому району Кабардино-Балкарии поступило сообщение от работника цеха, расположенного в селении Шалушка.
Мужчина сообщал о том, что неизвестные проникли на территорию предприятия и украли металлические изделия на сумму 98 000 рублей, - уточнили в пресс-службе МВД Кабардино-Балкарии. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители органы установили и задержали воров.
Ими были два ранее судимых жителя населенного пункта Шалушка, сорока четырех и сорока трех лет. Мужчины признались в совершенном преступлении. Похищенное было изъято. Возбуждено уголовное дело.
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