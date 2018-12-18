Житель Ставрополья два года насиловал 8-летнюю дочь, а на третий не смог

18 Дек. 14:57 2018-12-18T16:37:23+03:00

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В Петровском районе Ставрополья отец два года насиловал собственную восьмилетнюю дочь. В результате о преступлениях мужчины узнали полицейские и он попал под следствие.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, против мужчины возбудили уголовные дела за насильственные действия сексуального характера и покушение на них же.

Оказалось, что с декабря 2014 по октябрь 2016 года 33-летний мужчина многократно совершал преступления против половой неприкосновенности ребёнка. Также сообщается, что он попытался повторить злодеяние в декабре 2017 года, но что-то пошло не так — ребёнок успел вырваться и сбежать. Тогда об изнасилованиях узнала полиция.

В данный момент расследование против насильника завершено. Прокурор подписал обвинительный приговор, дело передали в суд. Подсудимому грозит минимум 12 лет колонии.