Борис Гребенщиков выступил в поддержку чеченского правозащитника Оюба Титиева
Известный российский певец Борис Гребенщиков написал письмо в СИЗО чеченскому правозащитнику Оюбу Титиеву. Музыкант передал заключенному теплые слова поддержки.
- Вам сил и терпения. Мы с Вами. Свет всегда побеждает тьму. Храни Вас Бог, - вот такие строки нашел Гребенщиков для Титиева.
Кроме того, лидер рок-группы "Аквариум" сфотографировался с портретом правозащитника.
Напомним, Оюб Титиев был задержан полицией в начале января текущего года по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Сейчас он находится под арестом. Своей вины правозащитник не признает и заявляет,что пакет марихуаны в его автомобиль подкинули силовики.
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