Борис Гребенщиков выступил в поддержку чеченского правозащитника Оюба Титиева

18 Дек. 16:15 2018-12-18T16:16:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный российский певец Борис Гребенщиков написал письмо в СИЗО чеченскому правозащитнику Оюбу Титиеву. Музыкант передал заключенному теплые слова поддержки.

- Вам сил и терпения. Мы с Вами. Свет всегда побеждает тьму. Храни Вас Бог, - вот такие строки нашел Гребенщиков для Титиева.

Кроме того, лидер рок-группы "Аквариум" сфотографировался с портретом правозащитника.

Напомним, Оюб Титиев был задержан полицией в начале января текущего года по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Сейчас он находится под арестом. Своей вины правозащитник не признает и заявляет,что пакет марихуаны в его автомобиль подкинули силовики.