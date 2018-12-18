После угроз главы Дагестана налоги с автозаправок выросли в 4 раза

18 Дек. 16:56 2018-12-18T16:58:14+03:00

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За 10 месяцев этого года доходы от автозаправочных станций в Дагестане выросли почти в 4 раза: с 42 до 155,7 миллионов рублей. Это стало результатом целенаправленной работы руководства республики, которое смогло повлиять на теневых бизнесменов.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главы и правительства Дагестана, аналитики связывают такой скачок с тем, что многие предприниматели решили выйти из теневого сектора экономики, официально зарегистрировав свой бизнес. Предметная проработка этого вопроса велась с начала года, а в феврале Владимир Васильев провёл встречу с дельцами.

На ней глава Дагестана недвусмысленно дал понять, что бизнесу пора прекратить уклоняться от налогов. Тем, кто послушается этой «настоятельной рекомендации» обещались привилегии. А отказавшихся, по словам Васильева, ждал «пролетарский гнев».

И, кажется, узнавать, что имел в виду глава республики, предприниматели не захотели. В 2018 году в Дагестане внезапно «появились» 42 новых автозаправки. Кроме того, по рекомендации Васильева, бизнесмены стали оформлять с работниками официальные трудовые отношения — таких служащих за год зарегистрировали 637.

Таким образом, налоговые отчисления буквально взлетели. Нужно отметить, что, кроме слов, Васильев приступил и к действиям — на территории Махачкалы в октябре-ноябре прошли рейды инвентаризации автозаправок. В следующем году подобная работа продолжится на всей территории региона.