Первая в мире интерактивная елка пройдет в Ставрополе

18 Дек. 17:25 2018-12-18T17:25:37+03:00

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В этом году в Ставрополе пройдут необычные новогодние мероприятия. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города, 21 декабря в пять часов вечера на площади Ленина стартует первая в мире интерактивная елка.

Особенность праздника в том, что его сюжет будет абсолютно непредсказуемым. Авторами новогодней сказки станут зрители, которые смогут поменять историю с помощью своих мобильных телефонов.

В режиме онлайн зрители выберут из трех вариантов, как будет развиваться сюжет. Результаты голосования будут выводиться на большой экран на площади с помощью социальных сетей и тут же воплощаться в жизнь.