В Дагестане заключили под стражу гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»
В Дагестане на 10 суток заключен под стражу генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз Махачкала". Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Кировского районного суда столицы республики, если за эти дни Владимиру Анастасову будет предъявлено обвинение, то срок ареста продлится до двух месяцев.
Напомним, чиновника задержали 15 декабря в аэропорту Санкт-Петербурга, куда он прилетал на лечение. Силовики доставили Анастасова в Махачкалу. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
По версии следователей, Анастасов незаконно начислял абонентам долги за газ, чтобы скрыть хищения топлива на 70 миллионов рублей.
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