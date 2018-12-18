2018-12-18T18:51:47+03:00
Происшествия

В Дагестане заключили под стражу гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Владимир Анастасов подозревается в мошенничестве
Алена БЕЛЯЕВА
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В Дагестане на 10 суток заключен под стражу генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз Махачкала". Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Кировского районного суда столицы республики, если за эти дни Владимиру Анастасову будет предъявлено обвинение, то срок ареста продлится до двух месяцев.

Напомним, чиновника задержали 15 декабря в аэропорту Санкт-Петербурга, куда он прилетал на лечение. Силовики доставили Анастасова в Махачкалу. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

По версии следователей, Анастасов незаконно начислял абонентам долги за газ, чтобы скрыть хищения топлива на 70 миллионов рублей.

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