2018-12-18T19:46:32+03:00
Происшествия

В Чечне в тройной аварии погиб человек

На трассе столкнулись несколько легковушек
Алена БЕЛЯЕВА
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В Чечне произошло смертельное ДТП с участием трех легковушек. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МВД по республике, 18 декабря около четырех часов дня на федеральной трассе "Кавказ" 21-летний житель Ингушетии ехал за рулем "ВАЗ-21074" в сторону Грозного.

По неизвестным причинам, молодой человек выехал на встречную полосу и врезался сначала в "Хендай Солярис", а потом и в "ВАЗ-217030".

В результате происшествия на месте столкновения скончался виновник аварии. В больницу были госпитализированы два его пассажира, а также водитель и два пассажира из корейского автомобиля.

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