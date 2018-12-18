В 2019 году на ставропольские дороги потратят 9 млрд рублей

18 Дек. 22:45 2018-12-18T22:45:10+03:00

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На Ставрополье появится несколько новых дорожных развязок. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе губернатора края, в наступающем году планируется построить масштабную развязку в Невинномысске и разработать подобный проект в Пятигорске по дороге на Иноземцево.

Кроме того, в Ставрополе будет продлен до улицы Доваторцев Российский проспект, построена эстакада в Промышленном районе, а в Михайловске появится новый железнодорожный переезд.

Все эти нововведения должны облегчить нагрузку на имеющуюся дорожную сеть.

Всего же в 2019 году на дороги планируется потратить 9 миллиардов рублей, что на два больше, чем в нынешнем году.