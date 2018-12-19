В ДТП в Дагестане погибли три человека

19 Дек. 08:50 2018-12-19T08:50:30+03:00

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Возле населенного пункта Рыбалко Кизлярского района Дагестана произошло столкновение легковушки, грузовика и микроавтобуса.

- В результате столкновения автомобилей погибли три человека, еще двое получили травмы средней степени тяжести, - уточнили в пресс-службе МВД Дагестана. - Их доставили в больницу Кизляра на попутном транспорте.

Полиция республики отмечает, что в ДТП участвовало три автомобиля: микроавтобус Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Ford и грузовиком МАЗ.