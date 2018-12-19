Четыре человека попали в реанимацию после тройного ДТП на Ставрополье

19 Дек. 10:12 2018-12-19T10:12:27+03:00

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В половину первого ночи 19 декабря на Стварополье в тройной аварии пострадали четыре человека. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, а федеральной трассе "Кавказ", проходящей по территории Минераловодского городского округа, было установлено ограничение скорости до 70 километров в час из-за дорожных работ.

Именно на этом участке трассы водитель "Митцубиси Лансер" не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в "Форд Фокус" и "Ладу Весту". После этого 2Форд" по инерции съехал с трассы и перевернулся.

В результате аварии в реанимационное отделение местной больницы были доставлены трое водителей и 19-летний пассажир "Фокуса". Автомобили восстановлению не подлежат.